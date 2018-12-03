Политика

12:49 03.12.2018

НАТО реагирует на усиление российских вооруженных сил пропорционально и взвешенно - Столтенберг

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НАТО реагирует на усиление российских вооруженных сил пропорционально и взвешенно - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что альянс внимательно следит за изменениями в военном потенциале России, включая ее ракеты средней дальности.

"Мы внимательно следим за военным строительством России и анализируем его. Вот почему мы прибегли к самой крупной со времен окончания "холодной войны" адаптации и переброске (на территории Европы - ИФ) наших сил", - сказал он на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД стран НАТО.

"Мы также внимательно оцениваем российские (ракеты - ИФ) средней дальности и мы примем необходимые решения, чтобы гарантировать наличие у нас реальных средств сдерживания и защиты", - добавил он.

Вместе с тем генсек отметил, что альянс не стремится "зеркально" отвечать на усиление российских вооруженных сил. "Мы не стремимся отвечать зеркально. Мы реагируем пропорционально и взвешенным образом", - заявил Й.Столтенберг.

Теги: #россия #столтенберг #нато
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Интерфакс-Украина
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