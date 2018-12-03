Генсек НАТО считает неприемлемым применение Россией силы в районе Керченского пролива

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник вновь заявил, что не видит оправданий применению военной силы российской стороной против Украины в Керченском проливе.

"Нет оправданий для подобного применения силы", - сказал он на пресс-конференции, комментируя недавний инцидент в Керченском проливе.

"Мы призываем к спокойствию и сдержанности", - отметил генсек альянса.

Он в очередной раз повторил, что "Россия должна освободить украинских моряков и корабли и обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе и Азовском море".