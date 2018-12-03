Политика

12:34 03.12.2018

Порошенко внес в Раду законопроект относительно проведения местных выборов в период военного положения

2 мин читать
Порошенко внес в Раду законопроект относительно проведения местных выборов в период военного положения

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект изменений в закон о правовом режиме военного положения по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на 23 декабря.

Как сообщается в понедельник на сайте парламента, соответствующий законопроект (№9357) авторства президента Украины зарегистрирован 3 декабря 2018 года.

Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Как сообщалось, с 26 ноября по 26 декабря 2018 года в 10 областях Украины введено военное положение.

Председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская отметила, что запланированные на 23 декабря выборы в объединенные территориальные громады (ОТГ) не смогут пройти в 10 областях Украины, где вводится военное положение. "Статья 19 закона Украины "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проведение выборов, референдумов, забастовок, митингов и изменений в Конституцию", - сообщила О.Айвазовская.

Она отметила, что остается вопрос, каким образом избирательный процесс будет возобновлен или объявлен повторно в этих громадах, когда пройдет 30 дней действия военного положения. "ЦИК должна дать на это четкий ответ", - добавила руководитель "Опоры".

29 ноября Центральная избирательная комиссия Украины указала субъектам и другим участникам местных выборов на необходимость неукоснительного соблюдения требований закона о правовом режиме военного положения относительно запрета проведения выборов в тех 10 областях, где оно было введено.

"При этом определено, что вопрос назначения выборов в указанных областях будет решаться субъектами их назначения в порядке, определенном законодательством Украины после прекращения или отмены военного положения", - говорится в решении ЦИК, принятом на заседании в четверг.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук в комментарии журналистам подчеркнула, что Комиссия не отменяла проведение местных выборов, а указала субъектам и участникам избирательного процесса на то, что ч.1 ст.19 закона Украины о правовом режиме военного положения содержит прямую норму о запрете проведения выборов.

3 декабря спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что украинский парламент должен назначить выборы в объединенных территориальных громадах в областях, в которых введено военное положение.

Согласно календарному плану 2, 9 и 16 декабря в 10 областях Украины, где было введено военное положение, планировалось проведение 9-ми промежуточных или повторных местных выборов, назначенных соответствующими территориальными избирательными комиссиями, а 23 декабря – 45 первых местных выборов в объединенных территориальных громадах, которые назначаются ЦИК, и 7-ми промежуточных местных выборов.

Теги: #порошенко #рада #военное_положение #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Президентский законопроект предлагает не распространять военное положение на проведение местных выборов 23 декабря

Геращенко просит спикера Рады предоставить информацию о ситуации с Семенченко, диппаспортом и задержанием украинцев в Грузии

Порошенко внес в Раду закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ

Тимошенко предлагает Раде в закрытом режиме заслушать президента и силовиков и после этого решить вопрос о сроках военного положения

Рада этой неделе планирует рассмотреть блок вопросов по безопасности и аграрные законопроекты - Парубий

В "БПП" призывают Раду разблокировать подписание госбюджета-2019

Рада должна назначить выборы в ОТГ в тех областях, где введено военное положение - Парубий

Более 10 тыс. человек убиты, свыше 23 тыс. ранены с начала вооруженной агрессии РФ против Украины

Весь мир требует от РФ освободить украинских моряков и вернуть корабли, - Порошенко

Украина готова к встрече в "Нормандском формате" на уровне политсоветников для деэскалации ситуации

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО уже укрепила свое присутствие в Черноморье, следит за ситуацией в регионе

Замгоссекретаря США обсудил с главой МИД Украины агрессию России в Керченском проливе

НАТО реагирует на усиление российских вооруженных сил пропорционально и взвешенно - Столтенберг

Генсек НАТО считает неприемлемым применение Россией силы в районе Керченского пролива

Шефчович в среду встретится с главой МИД Украины Климкиным

Ведущие юрфирмы поддержали законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"

Прекращение или продолжение военного конфликта на Донбассе зависит от страны-агрессора

Члены московской общественной наблюдательной комиссии посетили украинских моряков в СИЗО

Порошенко считает необходимым для Украины усиление военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море

Парламентские выборы в Эстонии пройдут 3 марта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА