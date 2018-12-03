Шефчович в среду встретится с главой МИД Украины Климкиным

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в среду в Брюсселе планирует провести встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, следует из графика работы М.Шефчовича.

П.Климкин едет в Брюссель на саммит НАТО.

Тема переговоров не разглашается. Однако М.Шефчович ведет от лица Еврокомиссии трехсторонние переговоры России, ЕС и Украины по газу. При этом на последней трехсторонней встрече в июле украинскую сторону представлял глава МИД П.Климкин.

В последнее время наметилась активизация контрактов по газовой тематике с европейскими политиками.

В конце ноября министр энергетики РФ Александр Новак по телефону обсудил с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером "дальнейшие перспективы транзита российского газа через территорию Украины".

На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с послом Европейского союза в РФ, главой представительства ЕС в РФ Маркусом Эдерером проект "Северный поток-2".