Политика

12:01 03.12.2018

В "БПП" призывают Раду разблокировать подписание госбюджета-2019

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В "БПП" призывают Раду разблокировать подписание госбюджета-2019

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" призывает разблокировать подписание закона о государственном бюджете на 2019 год, заявляет глава фракции Артур Герасимов.

"Фракция "Блока Петра Порошенко" призывает уже во вторник отклонить постановления, которые блокируют подписание проекта бюджета на 2019 год", - сказал А.Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

По его словам, БПП также будет поддерживать блок законопроектов в защиту людей с инвалидностью.

"Также наша фракция полностью поддерживает идею рассмотреть в четверг вопросы национальной безопасности и обороны", - добавил глава фракции.

Теги: #госбюджет #бпп #рада #герасимов
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