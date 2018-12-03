В "БПП" призывают Раду разблокировать подписание госбюджета-2019

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" призывает разблокировать подписание закона о государственном бюджете на 2019 год, заявляет глава фракции Артур Герасимов.

"Фракция "Блока Петра Порошенко" призывает уже во вторник отклонить постановления, которые блокируют подписание проекта бюджета на 2019 год", - сказал А.Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

По его словам, БПП также будет поддерживать блок законопроектов в защиту людей с инвалидностью.

"Также наша фракция полностью поддерживает идею рассмотреть в четверг вопросы национальной безопасности и обороны", - добавил глава фракции.