Более 10 тыс. человек убиты, свыше 23 тыс. ранены с начала вооруженной агрессии РФ против Украины

С начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, по данным Организации объединенных наций, были убиты свыше 10 тыс. и получили ранения более 23 тыс. человек, заявляет президент Украины Петр Порошенко и подчеркивает ответственность РФ за нарушение прав человека на оккупированных территориях.

"С начала вооруженной агрессии РФ, по данным ООН, более 10 тыс. человек убиты, более 23 тыс. получили ранения", - - заявил П.Порошенко, открывая форум "70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины" в понедельник в Киеве.

Он также подчеркнул, что Россия несет ответственность за нарушение прав человека на оккупированных ею территориях: "Многочисленные случаи умышленных убийств и внесудебных казней, похищение, содержание в нечеловеческих условиях".