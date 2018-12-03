Политика

10:53 03.12.2018

Более 10 тыс. человек убиты, свыше 23 тыс. ранены с начала вооруженной агрессии РФ против Украины

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Более 10 тыс. человек убиты, свыше 23 тыс. ранены с начала вооруженной агрессии РФ против Украины

С начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, по данным Организации объединенных наций, были убиты свыше 10 тыс. и получили ранения более 23 тыс. человек, заявляет президент Украины Петр Порошенко и подчеркивает ответственность РФ за нарушение прав человека на оккупированных территориях.

"С начала вооруженной агрессии РФ, по данным ООН, более 10 тыс. человек убиты, более 23 тыс. получили ранения", - - заявил П.Порошенко, открывая форум "70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины" в понедельник в Киеве.

Он также подчеркнул, что Россия несет ответственность за нарушение прав человека на оккупированных ею территориях: "Многочисленные случаи умышленных убийств и внесудебных казней, похищение, содержание в нечеловеческих условиях".

Теги: #порошенко
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