Политика

09:36 03.12.2018

Ведущие юрфирмы поддержали законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"

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Ведущие юрфирмы поддержали законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"

   Адвокаты более 20 ведущих адвокатских объединений, национальных и международных юридических фирм выразили свою поддержку проекту закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" №9055, говорится в их совместном обращении к председателю Верховной Рады Украины и народным депутатам, сообщается на сайте президента Украины в понедельник утром.

      "В обращении отмечается, что законопроект №9055 соответствует общепризнанным международным стандартам, существенно совершенствует основы организации и деятельности адвокатуры и позволяет обеспечить ее прогрессивное развитие в интересах общества и целях справедливого правосудия", - говорится в обнародованном сообщении.

      В тексте отмечается, что законопроект, в частности: "существенно расширяет профессиональные права и гарантии, которые позволят адвокатам быть действенными защитниками своих клиентов и равноправными участниками процесса; внедряет правила доступа к профессии без коррупционных рисков; предусматривает сбалансированную систему дисциплинарной ответственности; направлен на построение сильной и независимой системы адвокатского самоуправления".

      Авторы обращения также отмечают, что законопроект 9055 впервые в истории украинской адвокатуры предлагает предоставить самостоятельность и реальные полномочия региональным органам адвокатского самоуправления, которое является ближайшим звеном к адвокатам: "Все адвокаты будут иметь реальное, а не декларативное право участвовать в самоуправлении".

      В сообщении напоминается, что на прошлой неделе с поддержкой законопроекта выступила общественная организация "Трансперенси Интернешнл Украина". "Эксперты организации оценивают его как направленный на преодоление и предотвращение коррупции как в целом в адвокатской деятельности, так и в деятельности органов адвокатского самоуправления, а также системы правосудия в целом", - пишут авторы обращения.

      Также они отмечают, что ранее положительное заключение по указанному проекту закона предоставили эксперты Совета Европы, отметив, что он "является шагом вперед по сравнению с редакцией закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", действующий с 2012 года".

Теги: #законопроект #поддержка #адвокатура
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