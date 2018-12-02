Президент Украины Петр Порошенко считает, что прекращение или продолжение военного конфликта на Донбассе зависит от страны-агрессора, которая начала войну против Украины, сообщает сайт главы государства.

"Все зависит от России - страны, которая ведет гибридную войну против Украины. Наша страна никогда не провоцировала никакой военной эскалации. Это не мы пришли без приглашения с танками и пулеметами, а русские. Это не Украина украла часть суверенной территории другого государства, а Россия. Никогда не следует забывать, что российские регулярные войска уже находятся на украинской земле. Они нарушили нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и Донбасс. Они продолжают убивать украинцев", - подчеркнул П.Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group.

Глава государства также отметил, что последний инцидент в Керченском проливе доказывает, что Россия не отказывается от своего плана расширить оккупацию Украины.

"Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу масштабы российской агрессии будут расти", - добавил он.

П.Порошенко отметил, что в Украине решается будущее свободного мира.

"В отличие от российского провокационного поведения и подстрекательства к еще более драматическим событиям, Украина всегда выступала за политико-дипломатические средства урегулирования конфликта", - подчеркнул глава государства.