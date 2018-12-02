Члены московской общественной наблюдательной комиссии посетили украинских моряков в СИЗО

Члены московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили 21 украинского моряка, которые удерживаются в Лефортовском СИЗО, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что получила официальную информацию от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она сообщила, что члены московской Общественной наблюдательной комиссии посетили 21 украинского моряка, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали" – написала Л.Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что, по словам Т.Москальковой, условия содержания украинских военнопленных "отвечают международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет".

Кроме того, члены ОНК также посетили трех украинских моряков, которые содержатся в медицинском подразделении "Матросской тишины".

"Их лечение проходит нормально. На следующей неделе их посетит уполномоченный по правам человека в городе Москве, а также Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова", - отметила украинский омбудсмен.

Л.Денисова сообщила о намерение 3 декабря провести переговоры с российской коллегой.

"Намерена завтра провести переговоры с Москальковой о предоставлении мне возможности посетить наших моряков", - сообщила Л.Денисова.