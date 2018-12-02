Политика

09:31 02.12.2018

Порошенко считает необходимым для Украины усиление военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море

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Порошенко считает необходимым для Украины усиление военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым увеличение для украинского государства военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море, сообщила пресс-служба президента.

"Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России", - заявил П.Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group.

Он подчеркнул: "Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию".

"Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить "Северный поток-2". Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", - заявил Петр Порошенко.

Глава государства также добавил, что настало время для реакции против России, которая была после случая в британском Солсбери, где были тяжело ранены нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь.

"Я считаю, что встреча Европейского совета в Брюсселе в декабре станет своевременной возможностью рассмотреть ситуацию, основанную на принципе солидарности и единства с Украиной", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #черное_море #вмс #украина #германия
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Интерфакс-Украина
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