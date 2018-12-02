Политика

03:45 02.12.2018

Парламентские выборы в Эстонии пройдут 3 марта

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Парламентские выборы в Эстонии пройдут 3 марта

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписала в воскресенье указ о проведении очередных выборов в состав парламента 14-го созыва 3 марта 2019 года, сообщила канцелярия главы государства.

После того, как республиканская избирательная комиссия распределит мандаты между избирательными округами, начнется выдвижение кандидатов, которое завершится 17 января в 18:00.

Активная предвыборная кампания начнется 23 января.

21-24 февраля пройдет досрочное голосование в отобранных избирательной комиссией местах, а 25-27 февраля - на всех избирательных участках. Электронное голосование пройдет 21-27 февраля.

Избирательные участки будут открыты для предварительного голосования с 12 до 20 часов, а в день выборов - 3 марта - с 9 до 20 часов.

В состав парламента входит 101 депутат.

Теги: #дата #выборы #парламент #эстония
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