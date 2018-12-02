Политика

01:58 02.12.2018

Макрон обещает наказать участников беспорядков в Париже

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Макрон обещает наказать участников беспорядков в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что накажет людей, организовавших в субботу беспорядки в центре Парижа.

"Их личность будет установлена, и они ответят за свои поступки в суде", - сказал он на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

Э.Макрон пояснил, что погромы, в отличие от мирных акций протеста, совершенно недопустимы. Он предупредил, что займется данной проблемой уже в воскресение - когда вернется на родину из Аргентины.

В субботу в Париже прошли акции протеста движение "Желтые жилеты", члены которого протестуют против повышения цен на бензин. В ряде случае произошли столкновения демонстрантов с полицией. Хулиганы жгли машины, строили баррикады, прорывались в частные дома в наиболее престижных округах французской столице. Демонстранты даже сделали краской оскорбительные надписи в адрес Э.Макрона на одном из символов города - Триумфальной арке.

Теги: #президент #франция #беспорядки
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