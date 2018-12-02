Политика

00:52 02.12.2018

Трамп обсудил с Меркель ДРСМД, Украину, энергетику и усиление НАТО

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Трамп обсудил с Меркель ДРСМД, Украину, энергетику и усиление НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил обострение в отношениях РФ и Украины, темы договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), энергетической безопасности и усиления НАТО, сообщает Белый дом.

"Они обменялись мнениями по поводу нарушения Россией ДРСМД и подумали над тем, как добиться дальнейшего усиления НАТО и как улучшить энергетическую безопасность Европы. Также они обсудили развитие событий между Россией и Украиной", - говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс.

Переговоры прошли в субботу в Буэнос-Айресе, где состоялся саммит G20.

Теги: #темы #сша #трамп #меркель
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