Трамп и Путин неформально пообщались на G20

Президент США Дональд Трамп во время пятничного ужина на саммите G20 провел неформальный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила в субботу представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Как это обычно и бывает на многосторонних мероприятиях, президент Трамп и его супруга провели ряд неформальных разговоров с мировыми лидерами на ужине вчера. В частности, такой разговор был и с президентом Путиным", - отмечается в ее заявлении.

Ранее в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе было короткое общение.

"Да, короткий контакт был", - сказал Д.Песков журналистам.