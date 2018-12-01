Политика

23:33 01.12.2018

Трамп и Путин неформально пообщались на G20

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Трамп и Путин неформально пообщались на G20

Президент США Дональд Трамп во время пятничного ужина на саммите G20 провел неформальный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила в субботу представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Как это обычно и бывает на многосторонних мероприятиях, президент Трамп и его супруга провели ряд неформальных разговоров с мировыми лидерами на ужине вчера. В частности, такой разговор был и с президентом Путиным", - отмечается в ее заявлении.

Ранее в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе было короткое общение.

"Да, короткий контакт был", - сказал Д.Песков журналистам.

Теги: #сша #трамп #путин
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