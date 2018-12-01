Украина ожидает изменения Польшей закона об Институте нацпамяти

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ожидает окончательное одобрение в Польше изменений в закон об Институте национальной памяти страны.

"На историю нужно смотреть честно, без политических очков. Мы к этому готовы. И сами, и с нашими польскими друзьями. Ожидаем окончательного одобрения изменений в закон "Об Институте нацпамяти". Присутствие в законе только украинского фактора создает ситуацию избирательности. Это никому не на пользу", - написал П.Климкин в Twitter.

Как сообщалось, П.Климкин считает польский закон "Об институте национальной памяти" (ИНП) несправедливым по отношению к украинцам и рассчитывает, что Конституционный суд Польши даст свою правовую оценку его положениям.