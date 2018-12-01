Политика

20:19 01.12.2018

Порошенко сообщил об избрании Собором предстоятеля для получения Томоса

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Порошенко сообщил об избрании Собором предстоятеля для получения Томоса

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный Собор изберет предстоятеля, который лично поедет в Стамбул для получения Томоса у Варфоломея.

"Решение о предоставлении автокефалии православной церкви Украины - принято. Томос, грамоту, которая это подтверждает, - написано. Объединительный Собор - назначен. Собор изберет предстоятеля, который поедет в Стамбул и получит Томос из рук Его Святейшества Варфоломея", - написал П.Порошенко на своей странице в Facebook в субботу.

Глава украинского государства также отметил, что отныне Украина уверенно идем своим путем.

"Наш курс на вступление в НАТО и ЕС – "Прочь от Москвы". Создание Единой поместной православной церкви - часть этого курса. И Томос об автокефалии - это еще один акт о провозглашении независимости Украины", - подчеркнул он.

Теги: #президент #получение #украина #томос
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Интерфакс-Украина
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