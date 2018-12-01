Политика

19:36 01.12.2018

Климкин: международное сообщество должно рассматривать агрессию России в Черном море как сигнал

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Климкин: международное сообщество должно рассматривать агрессию России в Черном море как сигнал

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что международное сообщество должно рассматривать агрессию России в Черном море как сигнал.

"Мы с Яцеком Чапутовичем сегодня (в субботу – ИФ) отметили очень важный, на мой взгляд, аспект: международное сообщество должно рассматривать агрессию России в Черном море как сигнал. У России есть Черноморский флот и Балтийский флот. И ими управляют одни и те же люди из Кремля, для которых не существует никаких красных линий", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, он отметил поддержку Украины Польшей и выраженную от лица их министра иностранных дел Я.Чапутовича коллективную солидарность всех партнеров Украины из Европейского Союза.

П.Климкин также подчеркнул, что в сложившейся ситуации для обеспечения безопасности судоходства Украине крайне необходимы усовершенствованные механизмы и элементы международного присутствия и международного мониторинга.

"И мы уже работаем над этим вопросом с нашими польскими партнерами", - подытожил министр.

 

Теги: #польша #агрессия_рф #украина #мид
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