ЕС готов в ближайшее время ввести санкции против организаторов незаконных выборов в ОРДЛО

Европейский Союз готов уже в ближайшее время ввести санкции против организаторов незаконных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Европейский Союз разрабатывает санкции в отношении лиц, которые причастны к организации незаконных выборов, и в ближайшее время ЕС назовет этих лиц", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в субботу в Киеве.

Я.Чапутович также добавил, что выражает солидарность с Украиной от имени государств-членов ЕС.