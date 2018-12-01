Москва хочет иметь воздушный контроль над территорией, где проходят газо- и нефтепроводы в Европу – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия готовится установить воздушный контроль над территорией, где проходят газо- и нефтепроводы в Европу; нужны конкретные шаги, чтобы остановить российскую агрессию.

"Убежден, что время общих политических деклараций уже прошло, и что агрессия против Европы неприемлема", - сказал П.Порошенко в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera, сообщает пресс-служба президента Украины в субботу.

Он подчеркнул, что должны быть осуществлены конкретные шаги, чтобы остановить российскую агрессию, например: "заблокировать проект "Северный поток-2", усилить присутствие НАТО в Черном море, ввести новые санкции против ответственных за кризис в Азовском море, запретить российским кораблям заходить в европейские порты, поддержать Украину в политической, экономической и военной сферах".

По словам президента, попытки некоторых обаять российского президента Владимира Путина лишь спровоцирует новую атаку России на мировой порядок, свободу, основные ценности демократии.

Он указал на то, что в оккупированном РФ Крыму находятся 2 млн жителей, к которым применяются репрессии, а на Донбассе – более 11 тыс. погибших за 4 года и 1,5 млн перемещенных лиц.

Глава Украинского государства подчеркнул, что украинцы никогда не хотели усиления кризиса.

"Столкновения в Керченском проливе захотели и запланировали в Москве. После вторжения на Донбасс и агрессии в Крыму, теперь они хотят забрать Азовское море, изгнать нас и забрать себе другие наши территории. Наивные те, кто позволяют ввести себя в заблуждение кремлевской пропагандой", - подчеркнул президент.

По его словам, в настоящее время напряженность в Азовском море привлекла внимание международного сообщества, но одновременно российские истребители нарушают украинское воздушное пространство в разных частях границы и в Прибалтике.

"Они также готовятся установить воздушный контроль над территорией, где проходят газо- и нефтепроводы, которыми углеводороды поставляются в Европу. Путин угрожает восточным границам НАТО. Если вы в дальнейшем будете молчать, Путин будет знать, что он может продолжать экспансию и получать новые преимущества", - подчеркнул П.Порошенко.

Вместе с тем он отметил солидарную европейскую позицию и требование к Кремлю соблюдать международное право. В частности, требование к России освободить украинских моряков и гарантировать свободное судоходство в акватории Керченского пролива.

П.Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение не встречаться с В.Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20).

"Теперь российский лидер в изоляции. Я также благодарен за действия госпожи Меркель (канцлера Германии Ангелы Меркель - ИФ) по сдерживанию экспансии Москвы. Но это не значит, что русские не будут продолжать свою политику вторжения", - добавил он.