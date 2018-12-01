Представители стран G20 всю ночь провели в поисках компромиссов по итоговому заявлению

Представителя делегаций стран-участниц саммита G20 в Аргентине всю ночь провели за переговорами по проблеме итогового заявления, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.

По их словам, в итоге стороны, возможно, приблизились к компромиссу по теме необходимости решений проблем глобальной торговли. Предполагается, что в документе будет написано, что стороны признают проблемы в работе ВТО и будут готовы реформировать эту организацию.

Также, как ожидается, в документе может быть отражено, что 19 стран-участниц поддерживают Парижское соглашение по климату, тогда как США - нет. Кроме того, в итоговом заявлении может быть сказано и о том, что необходимо на общемировом уровне искать решение способы эффективного управления миграционными потоками.

По всем этим вопросам между позиции некоторых ключевых участников G-20 расходятся. Во многом это связано со взглядами президента США Дональда Трампа на торговлю, иммиграцию и проблему изменения климата. Поэтому ранее на этой неделе наблюдатели даже предполагали, что саммит может завершиться вообще без итогового заявления.