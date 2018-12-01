Политика

16:56 01.12.2018

Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе

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Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Меркель поговорила с российским президентом Путиным. В центре переговоров была ситуация в Сирии, а также ситуация между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море", - написал Ш.Зайберт в "Твиттере" в субботу.

Теги: #азовское_море #меркель #путин
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