Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Меркель поговорила с российским президентом Путиным. В центре переговоров была ситуация в Сирии, а также ситуация между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море", - написал Ш.Зайберт в "Твиттере" в субботу.