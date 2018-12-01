Политика

15:24 01.12.2018

Кремль проверяет, согласится ли мир на превращение Азовского и Черного морей в "российское озеро" – Порошенко

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Кремль проверяет, согласится ли мир на превращение Азовского и Черного морей в "российское озеро" – Порошенко

Украина вместе со своими союзниками ищет политико-дипломатический ответ на агрессию Российской Федерации в акватории Черного и Азовского морей, заявляет президент Украины Петр Порошенко

"Недавний акт агрессии Российской Федерации против Вооруженных сил Украины в Керченском заливе направлен – и я об этом отдельно заявляю – не только против Украины. Кремль далее проверяет на прочность мировой порядок: согласится ли мир на превращение Азовского и далее Черного морей в "российское озеро"? Это колоссальная угроза, на которую мы вместе с союзниками ищем надлежащий политико-дипломатическую ответ", - сказал П.Порошенко во время передачи госконцерном "Укроборонпром" военной техники разным военным частям ВСУ в субботу в Киевской области.

Президент отметил, что Россия мечтает повернуть колесо истории назад в прошлое.

По словам П.Порошенко, РФ разместила вдоль госграницы Украины и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма значительное количество военнослужащих и техники.

"В целом вокруг Украины вдоль государственной границы, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым развернута сейчас наземная группировка общей численностью более 80 тыс. военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов. В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и 8 подводных лодок, в том числе и ударных – 23 корабля и 6 подводных лодок", - сообщил президент Украины.

Теги: #порошенко #россия #азовское_море
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