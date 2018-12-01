Политика

15:01 01.12.2018

Порошенко выразил надежду, что продолжения военного положения в Украине не потребуется

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Порошенко выразил надежду, что продолжения военного положения в Украине не потребуется

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что введение военного положения в десяти областях Украины – это превентивная мера, и выразил надежду, что его продолжения не потребуется.

"Оно (военное положение – ИФ) вводится впервые в новейшей истории Украины и сроком лишь на 30 дней. Это время будет использовано для того, чтобы уменьшить угрозы нам, укрепить нашу оборону и способность защитить граждан Украины от удара врага... Я заявляю, что мы сможем ограничиться перечисленными мероприятиями, и его продолжение, я надеюсь, не будет нужно", - отметил П.Порошенко во время передачи госконцерном "Укроборонпром" военной техники разным военным частям ВСУ в Киевской области в субботу.

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко, сроком на 30 суток.

Военное положение вводится в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

28 ноября обнародован указ президента Украины Петра Порошенко №393/2018 "О введении военного положения в Украине", которым вводится военное положение на 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года.

Теги: #порошенко #военное_положение
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