Военное положение расширяет возможности ВСУ и всего сектора безопасности, ОПК переходит на особый режим работы

Военное положение расширяет возможности Вооруженных сил Украины и всего сектора безопасности, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Оно (военное положение – ИФ) расширяет возможности Вооруженных сил и всего сектора безопасности быстро, мгновенно реагировать на угрозы, которые нарастают, как снежный ком", - сказал президент во время передачи госконцерном "Укроборонпром" военной техники разным военным частям ВСУ в Киевской области в субботу.

Он сообщил, что, в частности, сейчас осуществляется усиление государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с АР Крым".

Кроме того, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) переводится на особый режим работы, усиливается охраны и обороны объектов критической инфраструктуры: атомные и гидроэлектростанции, объекты химической промышленности, порты в черном и Азовском морях.

"Будут предприняты все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны, которая прикрывает от ударов с воздуха важные государственные объекты, промышленные районы, административные центры и группировки войск", - сказал П.Порошенко.

Также по его словам, приводится в полную боевую готовность Единая государственная система гражданской защиты.

Президент сообщил, что пройдут военные учения и напомнил, что уже проводится передислокация военных подразделений в четком соответствии со стратегическим планом применения Вооруженных сил Украины.

"В областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервистами и территориальной обороной. Их проведение уже началось", - сказал П.Порошенко.

Президент вручил военным сертификаты соответствия на модернизированные и отремонтированные 2 истребителя МиГ-29, истребитель Су-27С1М, 4 учебно-боевых самолета Л-39М1, на 2 вертолета Ми-8МТ и 4 беспилотника "Спектатор-М".

П. Порошенко также заявил, что "сегодня "Антонов" демонстрирует своего красавца АН -77". "Этот самолет должен стать основой военно-транспортной авиации Украины и не только Украины. Его характеристики позволяют кардинально расширить боеспособность десантно-штурмовых войск. Его смогут использовать даже малоподготовленные, представьте себе, 600 - метровые взлетные полосы. "Антонов -77" имеет авионику ведущих мировых производителей. Этот самолет существенно приближен к стандартам НАТО", - сказал президент.

Ан-77 - турбореактивный средний военно-транспортный самолет. Разработан АНТК имени О.Антонова. Коммерческая нагрузка около 47 т, оснащен автономным бортовым комплексом загрузки и разгрузки, шасси с функцией приседания. Перспективно сможет перевозить грузы крупногабаритную и тяжелую военную технику, вертолеты, личный состав (300 солдат, 110 десантников, 206 раненых) В апреле 2018 ГП «Антонов» представлял самолет Ан-77 на международном авиасалоне Eurasia-2018 (Турция) на статическом стенде и в программе демонстрационных полетов.