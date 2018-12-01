Политика

14:41 01.12.2018

Москва не дает не Киеву официальной информации об украинских военнопленных моряках

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Москва не дает не Киеву официальной информации об украинских военнопленных моряках

Украина не может получить официальные сведения от российской стороны о захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряках, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы не можем получить никаких официальных сведений о наших ребятах. И получаем информацию со многих источников... Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы создать волну международного давления на Россию, чтобы освободить наших ребят и корабли", - сказал министр на совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем в субботу в Киеве.

П.Климкин подчеркнул, что Россия не должна избежать наказания за акты агрессии. "С польскими партнерами мы говорим о дополнительных возможностях использования других форматов и каналов давления на Россию", - резюмировал министр.

По его словам, в ходе первых встреч мировых лидеров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на саммите G20 прозвучали требования по освобождению украинских моряков и судов, а также разблокирования свободного судоходства через Керченский пролив.

"Насколько я понимаю, то до сих пор неизвестно, будет ли заявление G20 (совместное заявление стран-участник "Большей двадцатки" относительно агрессии России в Керченском проливе – ИФ) согласовано. Поскольку Россия является членом G20 и принимает в этом процессе участие, то было бы очень хорошо, если бы она себя высекла и это сделала, но мы на это не надеемся", - отметил П.Климкин

Теги: #рф #азовское_море #климкин #моряки
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