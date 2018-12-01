Порошенко сподівається на допомогу української діаспори у залученні міжнародної підтримки для відсічі агресії РФ

Президент України Петро Порошенко розраховує на українську діаспору за кордоном у питанні залучення міжнародної підтримки для відсічі російської агресії.

"У цей складний для нас час розраховуємо на згуртованість та використання українською діаспорою всіх можливих засобів та важелів задля забезпечення залучення всебічної міжнародної підтримки нашої держави з метою надання гідної відсічі агресору та окупанту", – йдеться у привітанні П.Порошенка Павлу Ґроду з нагоди його обрання президентом Світового конгресу українців (СКУ).

Як повідомляється на сайті президента України, П.Порошенко висловив переконання, що під керівництвом П.Ґрода СКУ і надалі продовжить ефективно та цілеспрямовано працювати в інтересах відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2018 року Світовий конгрес українців очолив віце-президент цієї організації Павло Ґрод, змінивши на цій посаді Євгена Чолія.