Политика

14:07 01.12.2018

Польша выступает за усиление санкций международного сообщества в связи с агрессией России в Азово-Керченской акватории

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Польша выступает за усиление санкций международного сообщества в связи с агрессией России в Азово-Керченской акватории

Польша настаивает на том, что Россия должна ответить за свою агрессию в Керченском проливе – Европейский Союз должен ввести санкции, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Мы решительно осуждаем акт агрессии России в акватории Азовского моря. Это было впервые, когда агрессия прошла так открыто со стороны российских подразделений без сокрытия за спинами так называемых "зеленых человечков" или сепаратистов. Польша считает, что необходимо дать решительную, сильную и однозначную реакцию международного сообщества путем усиления санкций", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в субботу в Киеве.

По словам Я.Чапутовича, Россия должна понять, что последствия агрессивной политики будут идти дальше заявлений.

Теги: #чапутович #польша #агрессия_рф
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