Политика

13:49 01.12.2018

Порошенко надеется на помощь украинской диаспоры в привлечении международной поддержки по отпору агрессии РФ

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Порошенко надеется на помощь украинской диаспоры в привлечении международной поддержки по отпору агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на украинскую диаспору за рубежом в вопросе привлечения международной поддержки для отпора российского агрессора.

"В это сложное для нас время рассчитываем на сплоченность и использование украинской диаспорой всех возможных средств и рычагов для обеспечения привлечения всесторонней международной поддержки нашего государства с целью предоставления достойного отпора агрессору и оккупанту", - говорится в поздравлении П.Порошенко Павлу Гроду по случаю его избрания президентом Всемирного конгресса украинцев (ВКУ).

Как сообщается на сайте президента Украины, П.Порошенко выразил убеждение, что под руководством П.Грода ВКУ и в дальнейшем продолжит эффективно и целенаправленно работать в интересах восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, в конце ноября 2018 года Всемирный конгресс украинцев возглавил вице-президент этой организации Павел Грод, сменив на этом посту Евгения Чолия.

Теги: #порошенко #агрессия_рф
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