Порошенко в річницю всеукраїнського референдуму про незалежність: відстоювати свою свободу українцям доводиться і сьогодні

Президент України Петро Порошенко привітав українців із річницею всеукраїнського референдуму про незалежність України.

"1 грудня 1991 року – одна з центральних віх новітньої історії незалежної Української Держави. Десятки мільйонів українців, за якими стояли покоління борців за волю і свободу Батьківщини, тоді сказали своє переконливе "Так" на Всеукраїнському референдумі", – написав П.Порошенко на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" у суботу.

Водночас президент зазначив, що обстоювати і захищати свою свободу українцям доводиться і сьогодні, коли "агресор намагається зламати нашу незалежність".

"Знаю, ми вистоїмо і обов'язково переможемо, адже правда за нами", – написав він.