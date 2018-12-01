Порошенко в годовщину всеукраинского референдума о независимости: отстаивать свою свободу украинцам приходится и сегодня

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с годовщиной всеукраинского референдума о независимости Украины.

"1 декабря 1991 года - одна из центральных вех новейшей истории независимого Украинского государства. Десятки миллионов украинцев, за которыми стояли поколения борцов за волю и свободу Родины, тогда сказали свое убедительное "да" на всеукраинском референдуме", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети "Фейсбук" в субботу.

Вместе с тем президент отметил, что отстаивать и защищать свою свободу украинцам приходится и сегодня, когда "агрессор пытается сломать нашу независимость".

"Знаю, мы выстоим и обязательно победим, ведь правда – за нами", - написал он.