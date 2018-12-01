Политика

10:47 01.12.2018

Армения не выйдет из ОДКБ

1 мин читать
Армения не выйдет из ОДКБ

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян заявил, что его страна ни при каких условиях не покинет Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Я не слышал о такой проблеме, которая могла бы способствовать выхожу Армении из ОДКБ. Нет таких предпосылок ни военно-политических, ни политических, ни стратегических", - заявил он в субботу журналистам.

Он отметил, что сплоченность организации является для Армении приоритетной, а обсуждение вопросов ОДКБ является нормальным явлением.

"Интересы стран-участников ОДКБ могут отличаться, но интерес сохранения боеспособности, боеготовности, сплоченности организации для Армении является приоритетом", - подчеркнул Д.Тоноян.

Армения добивается назначения своего представителя на пост генсека ОДКБ после досрочного отзыва Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

Накануне и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о наличии проблем в ОДКБ, в частности назвал плохим и лишенным авторитета положение Армении в Организации.

Теги: #армения #одкб
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пашинян уходит в "предвыборный" отпуск

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря

Парламент Армении не избрал премьер-министра во второй раз и распущен силой закона

Парламент Армении готовится к выборам премьера и самороспуску

Четыре человека попали в больницу из-за давки на митинге в Ереване

Президент Армении подписал указы об увольнении двух министров, ожидается отставка премьера

Президент Армении подписал указы об увольнении министров от "Дашнакцутюн" и "Процветающей Армении", ожидается отставка премьера

Парламент Армении не выдвинет своего кандидата на пост премьера после отставки действующего главы правительства

Внеочередные выборы в парламент Армении могут пройти в этом году – премьер

Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут в мае-начале июня

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко в річницю всеукраїнського референдуму про незалежність: відстоювати свою свободу українцям доводиться і сьогодні

Порошенко в годовщину всеукраинского референдума о независимости: отстаивать свою свободу украинцам приходится и сегодня

Климкин назвал нового уполномоченного по трансграничному сотрудничеству с Венгрией

Климкин надеется, что Венгрия поддержит помощь Украине со стороны ЕС и НАТО в связи с новым актом российской агрессии

Глава МИД Украины поддерживает продление переходного периода имплементации языковой статьи в образовании

В немецкой партии ХДС допускают возможность блокирования судов РФ в направлении ЕС и США до разблокирования Керченского пролива – посол

Президентский фонд по поддержке студентов и ученых поможет молодым украинцам учиться за границей – Порошенко

Встреча Трампа с Путиным на саммите G20 была отменена не из-за "российского дела", а из-за инцидента в Керченском проливе

Трамп и Путин не поприветствовали друг друга на G20

Разработан план по реализации режима военного положения, который будет неощутимым для большинства граждан – Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА