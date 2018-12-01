Армения не выйдет из ОДКБ

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян заявил, что его страна ни при каких условиях не покинет Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Я не слышал о такой проблеме, которая могла бы способствовать выхожу Армении из ОДКБ. Нет таких предпосылок ни военно-политических, ни политических, ни стратегических", - заявил он в субботу журналистам.

Он отметил, что сплоченность организации является для Армении приоритетной, а обсуждение вопросов ОДКБ является нормальным явлением.

"Интересы стран-участников ОДКБ могут отличаться, но интерес сохранения боеспособности, боеготовности, сплоченности организации для Армении является приоритетом", - подчеркнул Д.Тоноян.

Армения добивается назначения своего представителя на пост генсека ОДКБ после досрочного отзыва Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

Накануне и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о наличии проблем в ОДКБ, в частности назвал плохим и лишенным авторитета положение Армении в Организации.