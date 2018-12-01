Политика

10:10 01.12.2018

Климкин назвал нового уполномоченного по трансграничному сотрудничеству с Венгрией

1 мин читать
Климкин назвал нового уполномоченного по трансграничному сотрудничеству с Венгрией

Украинское Министерство иностранных дел назначило уполномоченным по трансграничному сотрудничеству посла по особым поручениям МИД Украины Николая Балтажи, уже на следующей неделе пройдёт его встреча с венгерскими коллегами, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Важно, что на этих (украинско-венгерских - ИФ) консультациях наш новый уполномоченный по трансграничному сотрудничеству Николай Балтажи лично познакомился со своими венгерскими коллегами", - написал министр на своей странице в Facebook в субботу.

Он также добавил, что уже на следующей неделе в Будапеште состоится предметная встреча украинской и венгерской стороны.

Теги: #венгрия #балтажи #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Климкин надеется, что Венгрия поддержит помощь Украине со стороны ЕС и НАТО в связи с новым актом российской агрессии

Главы МИД стран G7 выражают обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе, призывают Москву отпустить задержанные корабли и экипаж

Глава МИД Польши посетит Киев с официальным визитом

Киев проинформировал арбитражный трибунал об обострении Россией ситуации в Керченском проливе

Киев передал Будапешту проект соглашения о взаимодействии для предотвращения случаев безгражданства и множественного гражданства

МИД Эстонии в связи с керченским инцидентом вызвал посла РФ, призвал освободить украинских моряков

Действия России в Керченском проливе являются узурпацией суверенных прав Украины - Климкин

Украина будет мирным путем урегулировать ситуацию на море, но сохраняет за собой право на самозащиту - Климкин

Украина требует от РФ вернуть захваченные в Азовском море судна и освободить пленных

Польша, Эстония, Дания и Румыния осудили действия России в Керченском проливе

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко в річницю всеукраїнського референдуму про незалежність: відстоювати свою свободу українцям доводиться і сьогодні

Порошенко в годовщину всеукраинского референдума о независимости: отстаивать свою свободу украинцам приходится и сегодня

Армения не выйдет из ОДКБ

Глава МИД Украины поддерживает продление переходного периода имплементации языковой статьи в образовании

В немецкой партии ХДС допускают возможность блокирования судов РФ в направлении ЕС и США до разблокирования Керченского пролива – посол

Президентский фонд по поддержке студентов и ученых поможет молодым украинцам учиться за границей – Порошенко

Встреча Трампа с Путиным на саммите G20 была отменена не из-за "российского дела", а из-за инцидента в Керченском проливе

Трамп и Путин не поприветствовали друг друга на G20

Разработан план по реализации режима военного положения, который будет неощутимым для большинства граждан – Порошенко

Туск: Уверен, что ЕС введет против РФ санкции в декабре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА