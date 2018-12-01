Климкин назвал нового уполномоченного по трансграничному сотрудничеству с Венгрией

Украинское Министерство иностранных дел назначило уполномоченным по трансграничному сотрудничеству посла по особым поручениям МИД Украины Николая Балтажи, уже на следующей неделе пройдёт его встреча с венгерскими коллегами, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Важно, что на этих (украинско-венгерских - ИФ) консультациях наш новый уполномоченный по трансграничному сотрудничеству Николай Балтажи лично познакомился со своими венгерскими коллегами", - написал министр на своей странице в Facebook в субботу.

Он также добавил, что уже на следующей неделе в Будапеште состоится предметная встреча украинской и венгерской стороны.