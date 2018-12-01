Политика

10:03 01.12.2018

Климкин надеется, что Венгрия поддержит помощь Украине со стороны ЕС и НАТО в связи с новым актом российской агрессии

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Климкин надеется, что Венгрия поддержит помощь Украине со стороны ЕС и НАТО в связи с новым актом российской агрессии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежу, что Венгрия активно поддержит помощь Украине со стороны Европейского Союза и НАТО в связи с нападением Россини на украинские корабли в Керченском проливе.

"К моей встрече с венгерским коллегой, которая должна состояться на следующей неделе в Милане, мы подходим с некоторыми наработками. На этом можно было бы поставить осторожно оптимистичный восклицательный знак, но не могу обойти еще один аспект. В минувшее воскресенье Украина и мир всколыхнули события в Черном море. Это первый вооруженное нападение, который армия РФ осуществила, не скрываясь, под своим флагом. Надеюсь, в Венгрии понимают, что это угроза не только Украине", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Министр напомнил, что Россия ведет гибридную войну против всего демократического мира, в том числе против Евросоюза и Венгрии, и Украина "просто оказалась на переднем, горячем крае этой войны".

"Поэтому вправе ожидать максимальной помощи и поддержки как от ЕС и НАТО, так и от каждой страны, которая является членом этих союзов… Надеюсь, Венгрия также будет активно поддерживать помощь ЕС и НАТО Украине. Кстати, это лучший способ защитить от российской угрозы и наших украинских венгров", - сказал П.Климкин.

Он также отметил, что появившееся накануне заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в поддержку Украины. "Наверное, венгерский премьер-министр меня подсознательно услышал. Со своей стороны, могу уверенно заявить о провенгерскости Украины", - добавил глава МИД Украины

Теги: #венгрия #ес #климкин #нато
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