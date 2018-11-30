Глава МИД Украины поддерживает продление переходного периода имплементации языковой статьи в образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании, ожидает в скором времени потепления отношений с Венгрией.

"Мы должны перехватить инициативу по Закарпатью. Это не произойдет сегодня или завтра. Но мы это должны делать, в том числе в контексте имплементации закона об образовании. И здесь мы должны продлить переходный период", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

"Как мы за два года научим всех делать так, как хотим", - отметил министр.

По его словам, в сфере образования при переходе на украинский язык необходимо изменить методику.

П.Климкин добавил, что для этого потребуется 4-5 лет.

Между тем он спрогнозировал в ближайшее время потепление отношений с Венгрией.

"(Отношения с Венгрией – ИФ) потеплеют уже в ближайшее время. Я считаю, что именно сейчас", - сказал глава МИД.

Как сообщалось, группа народных депутатов предлагает Верховной Раде продлить имплементационный период языковой статьи 7 закона Украины об образовании до 2023 года для тех, кто начал обучение на языках, которые являются официальными в Евросоюзе.

Соответствующий законопроект (№9287) инициировали нардепы во главе с руководителем комитета по вопросам науки и образования Александром Спиваковским (фракция "Блок Петра Порошенко").

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

В ЕС в июле призвали Украину соблюсти права нацменьшинств и имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании", основываясь на предметном диалоге с представителями нацменьшинств. "Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие", - говорилось в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

В частности, в ЕС призвали Киев принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст. 7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы.