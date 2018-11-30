Политика

18:36 30.11.2018

В немецкой партии ХДС допускают возможность блокирования судов РФ в направлении ЕС и США до разблокирования Керченского пролива – посол

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Секретарь и кандидат в председатели немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) допускает возможность блокирования судов РФ в направлении портов Евросоюза и США до возобновления Москвой свободного судоходства в Керченском проливе, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Кандидат на пост главы партии ХДС – Аннегрет Крамп-Карренбауэр – заявила о возможности введения блокады для российских суден с Азовского моря, которые будут направляться в порты ЕС и США, пока Кремль не разблокирует Керченский пролив", - написал он на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Теги: #рф #азовское_море #германия
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Интерфакс-Украина
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