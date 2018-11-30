Главы МИД стран G7 выражают обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе, призывают Москву отпустить задержанные корабли и экипаж

Главы МИД Канады, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Британии, США, а также Верховный представитель ЕС выражают крайнюю обеспокоенность действиями России в отношении украинских военных кораблей в Керченском проливе, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

"Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа", - говорится в нем.

"Мы настоятельно призываем к проявлению сдержанности, соблюдению норм международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации", - отмечается в нем.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран G7 призывают Россию освободить задержанных членов экипажа и вернуть Украине корабли. "Мы призываем Россию освободить задержанный экипаж и корабли и воздержаться от созданий препятствий к законному проходу через Керченский пролив", - говорится в тексте заявления.