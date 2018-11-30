Политика

16:47 30.11.2018

Главы МИД стран G7 выражают обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе, призывают Москву отпустить задержанные корабли и экипаж

1 мин читать
Главы МИД стран G7 выражают обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе, призывают Москву отпустить задержанные корабли и экипаж

Главы МИД Канады, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Британии, США, а также Верховный представитель ЕС выражают крайнюю обеспокоенность действиями России в отношении украинских военных кораблей в Керченском проливе, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

"Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа", - говорится в нем.

"Мы настоятельно призываем к проявлению сдержанности, соблюдению норм международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации", - отмечается в нем.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран G7 призывают Россию освободить задержанных членов экипажа и вернуть Украине корабли. "Мы призываем Россию освободить задержанный экипаж и корабли и воздержаться от созданий препятствий к законному проходу через Керченский пролив", - говорится в тексте заявления.

Теги: #g7 #азовское_море #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В немецкой партии ХДС допускают возможность блокирования судов РФ в направлении ЕС и США до разблокирования Керченского пролива – посол

Встреча Трампа с Путиным на саммите G20 была отменена не из-за "российского дела", а из-за инцидента в Керченском проливе

Порошенко ожидает от международного сообщества давления на РФ для освобождения пленных моряков

Украина благодарит мировую общественность за требования к РФ освободить захваченных в Керченском проливе моряков - Порошенко

США настаивают на возвращении Россией украинских судов - Госдеп

Сенат США единогласно принял резолюцию, обвиняющую Россию в агрессии по отношению к Украине

Глава МИД Польши посетит Киев с официальным визитом

Гройсман и Штайнмайер обсудили перспективу усиления санкций против РФ на фоне событий в Азовском море

Открытая атака РФ кораблей ВМСУ в Азовском море сняла все дискуссии о целесообразности денонсации Киевом соглашения с РФ по Азову – Марчук

Порошенко: Будем бороться за возвращение захваченных РФ моряков всеми средствами

ПОСЛЕДНЕЕ

Президентский фонд по поддержке студентов и ученых поможет молодым украинцам учиться за границей – Порошенко

Трамп и Путин не поприветствовали друг друга на G20

Разработан план по реализации режима военного положения, который будет неощутимым для большинства граждан – Порошенко

Туск: Уверен, что ЕС введет против РФ санкции в декабре

КМИС: 72% украинцев готовы поддержать кандидата-женщину на выборах президента, 36% - еврея, 26% - темнокожего кандидата

Порошенко: Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, от этого выиграет только Путин

Порошенко ратует за ужесточение требований регистрации въехавших в Украину граждан РФ

Трамп отменил встречу с Путиным из-за плененных РФ украинских моряков

ЦИК указала субъектам местных выборов на запрет их проведения в областях с военным положением

Трамп заявляет, что его встреча с Путиным на G20, скорее всего, состоится

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА