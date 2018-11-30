Политика

14:48 30.11.2018

Евросоюз может в декабре продлить санкции против России - Туск

2 мин читать
Евросоюз может в декабре продлить санкции против России - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о возможности продления Евросоюзом антироссийских санкций в декабре из-за инцидента с украинскими военными судами в Керченском проливе.

"Я уверен, что Европейский союз сможет продлить санкции в отношении России в декабре", - сказал Д.Туск на пресс-конференции в Буэнос-Айресе в пятницу, назвав недопустимыми подобные действия российской стороны.

"Я хочу здесь подчеркнуть, что Европейский союз един в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил глава Евросовета.

Говоря о трудностях международной торговли в настоящий момент, среди угроз для торговли Д.Туск назвал "российскую агрессию на Украине".

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ.

Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом Симферополя до 25 января 2019 года.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными.

Теги: #туск #ес #санкции_против_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко заявляет о необходимости введения новых санкций в условиях вероятной агрессии РФ

ФРГ поддерживает санкции против РФ - Меркель

В ЕС не видят альтернатив соглашению по Brexit

Столтенберг и Таяни заявили об осуждении действий Кремля и призвали освободить украинских моряков и корабли немедленно

Могерини назвала неприемлемым применение Россией силы в районе Керченского пролива

Меркель хочет обсудить с Трампом эскалацию в Керченском проливе и новые санкции против РФ

Парубий призвал Европарламент увеличить срок действия санкций против РФ и усилить их

Представители стран ЕС в СБ ООН призвали к сдержанности из-за ситуации в Керченском проливе

Еврокомиссар Хан призвал Россию освободить украинские суда и экипаж

ЕС работает над международной реакцией на события в Керченском проливе

ПОСЛЕДНЕЕ

КМИС: 72% украинцев готовы поддержать кандидата-женщину на выборах президента, 36% - еврея, 26% - темнокожего кандидата

Порошенко: Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, от этого выиграет только Путин

Порошенко ожидает от международного сообщества давления на РФ для освобождения пленных моряков

Украина благодарит мировую общественность за требования к РФ освободить захваченных в Керченском проливе моряков - Порошенко

США настаивают на возвращении Россией украинских судов - Госдеп

Порошенко ратует за ужесточение требований регистрации въехавших в Украину граждан РФ

Сенат США единогласно принял резолюцию, обвиняющую Россию в агрессии по отношению к Украине

Трамп отменил встречу с Путиным из-за плененных РФ украинских моряков

ЦИК указала субъектам местных выборов на запрет их проведения в областях с военным положением

Трамп заявляет, что его встреча с Путиным на G20, скорее всего, состоится

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА