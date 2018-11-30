Политика

13:55 30.11.2018

КМИС: 72% украинцев готовы поддержать кандидата-женщину на выборах президента, 36% - еврея, 26% - темнокожего кандидата

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КМИС: 72% украинцев готовы поддержать кандидата-женщину на выборах президента, 36% - еврея, 26% - темнокожего кандидата

 72% украинцев готовы поддержать кандидата-женщину на выборах президента, если бы партия, которой они доверяют, выдвинула ее кандидатом в президенты, говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), проведенном в октябре-ноябре текущего года.

При этом, отвечая на аналогичный вопрос о кандидате еврейской национальности, готовность поддержать его на выборы высказали лишь 36% опрошенных, а чернокожего кандидата – 26%.

"По сравнению с 2011 годом, когда мы впервые проводили такой опрос, поддержка женщин и евреев практически не изменилась, а лояльность к темнокожему политику среди украинцев выросла с 18% до 26%", - отмечают в КМИС.

Исследование было аналогично тем, которые проводится компанией GALLUP в США с 1937 года. При этом в сообщении отмечается, что в 2015 году по каждому из этих 3-х вопросов (о женщинах, евреях и чернокожих) более 90% американцев (92%, 91% и 92% соответственно) сказали, что готовы голосовать за них.

Однако ранее эти показатели в США были ниже. "Отношение американцев к кандидатурам женщин в целом росло, украинские данные отвечают американским данным начала 70-х годов", - отмечают в КМИС.

В то же время украинские показатели отношения к кандидатам еврейской национальности и темнокожим значительно ниже, чем были в США за весь период наблюдений. В частности, в 1937 году положительно ответило на вопрос о кандидатах-евреях только 46% американцев, а на вопрос о темнокожих кандидатах в 1958 году, когда его начали задавать в ходе опросов, положительно ответило 37% респондентов.

Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС проводил с 26 октября по 8 ноября 2018 года. Методом личного интервью было опрошено 2 тыс 44 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, по 4-степенной стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #кмис_опрос #выборы
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