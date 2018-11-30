Политика

13:14 30.11.2018

Порошенко ожидает от международного сообщества давления на РФ для освобождения пленных моряков

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Порошенко ожидает от международного сообщества давления на РФ для освобождения пленных моряков

Президент Украины Петр Порошенко в интервью "Sky News" отметил, что ожидает от международного сообщества солидарности с Украинским государством и организации давления для деэскалации ситуации и освобождения плененных россиянами украинских военных моряков.

"Уже видел реакцию президента США Дональда Трампа - он написал в Твиттере, что принял решение, если Путин не отреагирует на просьбу об освобождении солдат, отменит их встречу. И я думаю это реакция, где Путин в полной изоляции. После химической атаки в Великобритании, после террористической атаки MH17, агрессии на востоке моей страны, после Сирии, после всех этих ужасных вещей - Путин в изоляции", - цитирует П.Порошенко пресс-служба главы Украинского государства в пятницу.

"Мы должны организовать давление, чтобы вернуть Россию в цивилизованный мир. Потому что это катастрофа, это большая угроза для всей глобальной безопасности ... Это проблема не только для Украины. Мы не только боремся за суверенитет и территориальную целостность (Украины - ред.), а мы боремся за свободу и демократию", - сказал он.

Президент подчеркнул, что никто не знает, где РФ появится завтра. "Возможно, что Путин примет решение защищать "Северный поток-2", и поэтому решит атаковать страны Балтии, Скандинавские страны. Для Путина не существует "красных линий", - добавил П.Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что в существующей ситуации очень важно выступать единым фронтом - не только лидеры, но и народы всего цивилизованного мира должны выступать вместе. "И это очень важно для глобальной безопасности", - сказал он.

Теги: #порошенко #азовское_море #моряки
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