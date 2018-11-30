Порошенко ратует за ужесточение требований регистрации въехавших в Украину граждан РФ

Президент Украины Петр Порошенко высказывается за ужесточение правил регистрации въехавших на территорию Украинского государства граждан Российской Федерации, особенно в 10 областях, в которых введено военное положение.

"Я бы усилил требования к регистрации (граждан РФ – ИФ), особенно в областях, в которых введено военное положение", - сказал П.Порошенко на совещании об усилении обороноспособности страны в пятницу утром.

П.Порошенко поддержал мероприятия, введенные Государственной пограничной службой Украины об усилении охраны границы.

"Правильно я понимаю, что это меры, которые мешают Российской Федерации формировать тут отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ и не дать им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году", - отметил президент.

Он напомнил, о решении Погранслужбы относительно ограничениям въезда на территорию Украины с территории РФ мужчинам в возрасте 16-60 лет, кроме гуманитарных случаев.