Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 до возвращения в Украину плененных Россией украинских моряков и судов
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Аргентине с президентом Владимиром Путиным до тех пор, пока плененные россиянами возле Керченского пролива украинские военные моряки и суда ВМС ВСУ не будут возвращены в Украину.
"Исходя из того факта, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю встречи, как только эта ситуация будет решена!", - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter в четверг вечером.
Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.