Политика

18:29 29.11.2018

ЦИК указала субъектам местных выборов на запрет их проведения в областях с военным положением

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ЦИК указала субъектам местных выборов на запрет их проведения в областях с военным положением

Центральная избирательная комиссия Украины указала субъектам и другим участникам местных выборов на необходимость неукоснительного соблюдения требований закона о правовом режиме военного положения относительно запрета проведения выборов в тех 10 областях, где оно было введено.

"При этом определено, что вопрос назначения выборов в указанных областях будет решаться субъектами их назначения в порядке, определенном законодательством Украины после прекращения или отмены военного положения", - говорится в решении ЦИК, принятом на заседании в четверг.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук в комментарии журналистам подчеркнула, что Комиссия не отменяла проведение местных выборов, а указала субъектам и участникам избирательного процесса на то, что ч.1 ст.19 закона Украины о правовом режиме военного положения содержит прямую норму о запрете проведения выборов.

Согласно календарному плану 2, 9 и 16 декабря в 10 областях Украины, где было введено военное положение, планировалось проведение 9-ми промежуточных или повторных местных выборов, назначенных соответствующими территориальными избирательными комиссиями, а 23 декабря – 45 первых местных выборов в объединенных территориальных громадах, которые назначаются ЦИК, и 7-ми промежуточных местных выборов.

Теги: #цик #выборы
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