Великобритания выразила поддержку Украине - Климкин после разговора с Хантом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам состоявшегося в четверг вечером телефонного разговора со своим британским коллегой Джереми Хантом (Jeremy Hunt) сообщил, что в Лондоне понимают Киев в контексте российской угрозы и будут помогать всеми средствами.

"Только что имел хорошую беседу со своим британским коллегой Jeremy Hunt. Британцы нас точно понимают в смысле российской угрозы и будут помогать всеми средствами", - написал П.Климкин в своем аккаунте в Твиттер в четверг вечером.

При этом глава украинского МИД добавил, что за последние несколько дней "очень успешно пообщался почти с тридцатью министрами иностранных дел со всего мира".