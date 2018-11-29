Глава МИД Польши посетит Киев с официальным визитом

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович посетит Киев с официальным визитом 30 ноября – 1 декабря, сообщает пресс-служба МИД Украины.

По информации пресс-службы, 1 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин и польский коллега посетят Национальный историко-мемориальный заповедник "Быкивнянские могилы".

В этот же день при участии министров в Национальном заповеднике "София Киевская" состоится торжественная церемония вручения почетной награды МИД Польши (Pro Dignitate Humane) "За человеческое достоинство" семье украинского кинорежиссера и политзаключенного Олега Сенцова.

Кроме того, запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, а также ряд встреч на высшем уровне для обсуждения актуальных вопросов отношений между Украиной и Польшей.

В рамках визита Я.Чапутовича состоится 9-е заседание Украинско-польского форума партнерства с участием глав МИД, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.