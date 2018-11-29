Политика

17:32 29.11.2018

Наблюдатели "ОПОРЫ" в ноябре зафиксировали активность многих потенциальных кандидатов в президенты

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Наблюдатели "ОПОРЫ" в ноябре зафиксировали активность многих потенциальных кандидатов в президенты

Фактически начавшаяся до объявления избирательная президентская кампания в ноябре приобрела признаки полномасштабной, констатирует координатор избирательных программ Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"В ноябре наши наблюдатели оценивали ход кампании и политическую активность в регионах. Мы отмечаем, что из 25 регионов (24 области и город Киев) значительная активность наблюдалась в 18-ти, в том числе при непосредственном участии потенциальных кандидатов. В первых числах таких кандидатов, которые используют внешнюю рекламу, - Юлия Тимошенко (лидер партии "Батькивщина"), Петр Порошенко (президент) и Андрей Садовый (лидер "Объединения "Самопомич")", - сказала О.Айвазовская на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Она также рассказала о рейтинге аудиовизуальной рекламы, где доминируют Ю.Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, А.Садовый и П.Порошенко.

Координатор избирательных программ "ОПОРЫ" отметила, что аудиовизуальная реклама имеет признаки агитации, но если четко трактовать по закону, то это политическая реклама.

По словам О.Айвазовской, политики активно посещают области, организовывают публичные мероприятия, на которых выступают, "актуализируя те или иные текущие вопросы функционирования общества, и прогнозируют, как далее должно развиваться государство".

Она отметила, что по количеству посещений регионов потенциальными кандидатами в президенты на первом месте – народный депутат Александр Шевченко (9 областей), лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко (8) и Ю.Тимошенко (7).

Координатор избирательных программ "ОПОРЫ" также указала, что активизировалась кампания лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

Теги: #айвазовская #опора
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