Политика

16:40 29.11.2018

Больше всего на пропаганду в апреле-июне потратили "Батькивщина", "Основа", "Оппоблок", "Самопомич" и "Радикальная партия"

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Больше всего на пропаганду в апреле-июне потратили "Батькивщина", "Основа", "Оппоблок", "Самопомич" и "Радикальная партия"

Политические партии во втором квартале 2018 года существенно увеличили расходы на пропаганду по сравнению с первым кварталом, согласно отчету Национального агентства по предотвращению коррупции, сообщают в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

Согласно информации НАПК, обнародованной на пресс-конференции в четверг в Киеве, на пропагандистскую деятельность – информационную, рекламную, издательскую, полиграфическую – во 2-м квартале текущего года партия "Батькивщина" потратила 25,1 млнгрн (в 1-м квартале – 122тыс. грн), "Оппозиционный блок" 6,9 млн грн (636 тыс), "Самопомич" 6,6 млн грн (3,4 млн грн), "Радикальная партия Олега Ляшко 6,5 млн грн (548 тыс. грн), "Блок Петра Порошенко-Солидарность" 3,5 млн грн (2,9 млн грн), "Народный фронт" 1 млн грн (в первом квартале у "Нарфронта" вовсе не было расходов на указанные цели).

Среди непарламентских партий наибольшие расходы на пропаганду были у "Основы" – 8,8 млн грн (в 1-м квартале – 14 тыс. грн), "Аграрной партии" 2 млн грн, "Свободы" 1,6 млн грн (823 тыс. грн), "Нашего края" 1,2 млн грн (2,1 млн грн).

На издательскую деятельность среди парламентских партий больше всех потратили "Самопомич" (5,5 млн грн), "БПП" (1,9 млн грн), среди непарламентских – "Свобода" (1,6 млн грн).

Лидерами по расходам на внешнюю рекламу среди парламентских политических сил стали "Батькивщина" – 3,7 млн грн и "Оппозиционный блок" – 2,7 млн грн, а из непарламентских – партия"Основа" – 4,3 млн грн и "Аграрная партия" – 1,4 млн грн.

Расходы на ТВ-рекламу "Батькивщины" составили 21 млн грн, "Радикальной партии" 4,8 млн грн, "Оппозиционного блока" 3,7 млн грн, "Самопомочи" 648 тыс. грн.

У "БПП" и "Народного фронта" не было расходов на телевизионную рекламу.

Среди непарламентских фракций больше всех на ТВ-рекламу потратила партия "Основа" – 4,1 млн грн.

Наибольшие финансовые поступления во втором квартале были у "Батькивщины" - 58,2 млн грн, "Оппозиционного блока" - 14,9 млн грн., "БПП" - 31,4 млн грн, "Самопомочи" - 30 млн грн, "Радикальной партии" - 11,4 млн грн, "Народного фронта" - 33,1 млн грн. Сюда входит финансирование из государственного бюджета, спонсорские взносы, а также поступления от физических и юридических лиц.

Среди непарламентских партий наибольшее финансирование было у "Аграрной партии" – 4,6 млн грн. Здесь учтены спонсорские взносы и поступления от юрлиц.

Теги: #напк #пропаганда
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