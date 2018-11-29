Гройсман и Штайнмайер обсудили перспективу усиления санкций против РФ на фоне событий в Азовском море

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече в четверг обсудили политику санкций в отношении РФ и ситуацию с проектом "Северный поток-2".

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, В.Гройсман и Ф.-В.Штайнмайер отметили, что санкционная политика против страны-агрессора должна усиливаться, а ситуации, подобные дерзким атакам в Азовском море, должны получать четкую и жесткую международную реакцию.

Украинский премьер сказал: "Германия является важным другом Украины. Мы высоко ценим помощь Германии в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях вооруженного противостояния с Россией".

Стороны рассмотрели также вопрос строительства газопровода "Северный поток-2", который, скорее, является гибридным оружием против ЕС, чем инструментом энергообеспечения потребителей.

В.Гройсман подчеркнул отсутствие доверия к гарантиям Москвы, так как Россия неоднократно демонстрировала склонность к шантажу и использованию энергетических инструментов влияния в угоду своим политическим амбициям. Поэтому, по убеждению премьера, транзитный путь исключительно через Украину остается единственным альтернативным вариантом обеспечения энергетической независимости европейских стран.

"Украинская транзитная инфраструктура значительно надежнее и дешевле, чем российские обходные газопроводы", - констатировал он.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в экономической сфере и план правительства в контексте реформирования экономики и формирования антикоррупционной политики.