Политика

15:55 29.11.2018

Чубаров: По непроверенной информации арестованных украинских моряков планируют перевезти в Москву

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Чубаров: По непроверенной информации арестованных украинских моряков планируют перевезти в Москву

Оккупационные российские власти намерены перевезти арестованных украинских моряков из Симферополя в Москву, сообщил народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко", глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, при этом отметив, что информация пока не подтверждена.

"Сейчас мы начали получать непонятную информацию о том, что, возможно, наших украинских моряков будут перемещать в Лефортово, то есть в следственный изолятор ФСБ. Но эта информация пока не подтверждается", - сказал Р.Чубаров в эфире телеканала "Прямой" в четверг.

По мнению народного депутата, положительной стороной перевода моряков в Москву будет то, что у дипломатов появится возможность посещать их.

В то же время он рассказал, что активисты в очередях ожидают возможности передать украинским морякам продукты. По словам Р.Чубарова, волонтеры собрали деньги на то, чтобы купить продукты и товары первой необходимости для арестованных.

Теги: #рф #чубаров #моряки
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