Политика

15:40 29.11.2018

Открытая атака РФ кораблей ВМСУ в Азовском море сняла все дискуссии о целесообразности денонсации Киевом соглашения с РФ по Азову – Марчук

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Открытая атака РФ кораблей ВМСУ в Азовском море сняла все дискуссии о целесообразности денонсации Киевом соглашения с РФ по Азову – Марчук

Открытая атака военными РФ кораблей Военно-морских сил Украины (ВМСУ) в Азовском море закрыла все политические дискуссии о целесообразности денонсации Киевом договора с РФ от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, считает представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук.

"Сегодня я даже не вижу предмета для дискуссии: денонсировать, или не денонсировать соглашение с РФ о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года…РФ перечеркнула это соглашение, и соглашение о госгранице" - сказал он ходе панельной дискуссии в рамках 2-й международной конференции по морской безопасности в Киеве в четверг.

Как сообщил Е.Марчук, в связи с военным обострением ситуации на границе с РФ, и в первую очередь, в Черноморско-Азовском бассейне, украинская сторона также будет настаивать на создании в рамках ТКГ отдельной рабочей группы по вопросам границы для обсуждения ситуации в акватории Черного и Азовского морей.

В этой связи он уточнил, что российская сторона выступает категорически против создания этой рабочей группы.

"Россия категорически против создания отдельной рабочей группы по вопросам границы. И теперь понятно (почему): потому что Азовское море - это тоже граница", - сказал он.

Е.Марчук также акцентировал, что единственная площадка, где Украина и РФ могли бы обсудить текущую ситуацию, это "Нормандская четверка", которая, напомнил он, собиралась более чем полтора года назад.

Теги: #марчук #вмсу #азовское_море
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