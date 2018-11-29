Политика

14:39 29.11.2018

Порошенко: Будем бороться за возвращение захваченных РФ моряков всеми средствами

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Порошенко: Будем бороться за возвращение захваченных РФ моряков всеми средствами

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина будет бороться всеми возможными методами за освобождение украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе в воскресенье, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Безусловно, мы будем продолжать нашу борьбу для того, чтобы вытянуть украинских моряков и офицеров из российских тюрем… Весь мир признает: Крым - это Украина и территориальные воды украинские. И вообще это все - сокрушительный фарс", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Президент сообщил, что дано поручение соответствующим спецслужбам, уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Деносовой и посольствам принять все меры, которые есть в распоряжении Украины, для возвращения украинцев.

П.Порошенко также рассказал, что заказывал разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, однако ответа не получил. В связи с этим он обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы та провела разговор с В.Путиным для немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей..

Теги: #рф #порошенко #азовское_море #моряки
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